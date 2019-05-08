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Южнокорейская стартап-компания разработала умный термометр

Наука

В июне этого года южнокорейская разработка уже появится на тайваньском рынке

Южнокорейская стартап-компания разработала умный термометр
Умный термометр BoomCare

Сеул, 8 мая 2019, 08:25 — REGNUM  В южнокорейском городе Пусан разработали умный термометр, способный измерять температуру тела не касаясь кожи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, BoomCare — умный термометр, способный точно измерять температуру тела инфракрасным датчиков, не касаясь кожи, и взаимодействующий со смартфоном.

Известно, что пусанская стартап-компания IsProbe недавно подписала трехлетнее соглашение о поставке данного термометра в Тайвань, на общую сумму 540 тыс.

Первая партия термометров отправится в Тайвань в следующем месяце.

«Это наш первый зарубежный контракт, однако мы надеемся, что это только первый маленький шаг на пути к продвижению на другие зарубежные рынки», — сообщили представители компании IsProbe.

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Медицина
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