Климатические перемены создали угрозу банановым плантациям Южной Америки

Бразилиа, , 08:28 — REGNUM Заболевание, опасное для растений, принадлежащих к семейству банановых, распространяется по территории Латинской Америки, 6 мая сообщило издание Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Данный недуг — черная сигатока, угрожающий многочисленным плантациям, играющим важную роль в экономике стран Южной Америки, вызывается грибком Pseudocercospora fijiensis из семейства Ascomycetе.

Масштабная вспышка заболевания специалистами связывается с произошедшими климатическими изменениями, повлиявшими на уровень влажности и температурный режим многих регионов континента. Грибковая инфекция впервые дала о себе знать в 1972 году на территории государства Гондураса.

По мнению экспертов, болезнь занесена вместе с растениями, ввезёнными на Американский континент для научных экспериментов из Азии. Увеличение влажности в ряде регионов создало благоприятные условия для вспышки инфекции. Наибольшей опасности подвергаются плантации в таких странах как Панама, Бразилия и Колумбия. Зоной риска являются бассейн Амазонки, Никарагуа, Эквадор, Гайана, Суринам, Французская Гвиана. Кроме того, опасности подвергается находящаяся в карибском регионе Доминиканская Республика.

Климатические изменения по разному проявляют себя на территории континента, например, в Мексике и части районов Центральной Америки уровень влажности уменьшается и угроза эпидемии отступает. Для остальных регионов, в период от 1960‑ и по 2010-е годы риск возрос на 44,2%.

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