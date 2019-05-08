В Китае найдены 324 таблички возрастом более 2,5 тыс. лет с титулами царей

Пекин, , 06:45 — REGNUM В общей сложности 324 бамбуковых и деревянных дощечек Периода Сражающихся царств (475 — 221 до н.э.) были извлечены китайскими археологами в городе Цзинчжоу провинции Хэбэй в центральной части Китая, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

На плашках перечисляются посмертные титулы 12 царей царства Чу, династии Восточная Чжоу (770 — 256 до н.э.) и истории о некоторых выдающихся фигурах династии Западная Чжоу (1046 — 771 до н.э.). Находки стали частью артефактов, представленных Национальной администрации культурного наследия Китая на специальном собрании 6 мая.

Находка 324 бамбуковых и деревянных дощечек представила важнейшие материалы, которые помогут доказать ряд исторических фактов об эпохе династии Западная Чжоу, а также помочь ученых лучше изучить царство Чу, сообщили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Хэбэй была найдена стела времен династии Мин, посвящённая известному китайском философу Чжань Ганьцюню (1466 — 1560).

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