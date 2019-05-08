Геном ямса позволил найти «родину земледелия» — ученые

Марсель, Франция, , 08:06 — REGNUM Исследование генома одной из самых древних продовольственных культур — ямса, позволило пересмотреть устоявшиеся взгляды на возникновение земледелия, сообщило издание Science.

Традиционный взгляд, согласно которому центром, где впервые начали обработку земли и занялись выращиванием сельскохозяйственных растений, считается Ближний Восток, подверг сомнению международный коллектив исследователей. Кроме того, по мнению учёных, первой культурой, которую стал культивировать человек, были не жемчужное просо и африканский вида риса, а ямс.

Согласно выводам, сделанным на основе информации, полученной при анализе генома ямса, местом зарождения земледелия должны считаться территории, на которых находятся Гана, Бенин, Нигерия и Камерун. Именно там из дикого лесного ямса (Dioscorea praehensilis) был выведен сорт Dioscorea rotundata, отличающейся большой продуктивностью.

Сотрудники французского Института развития IRD под руководством Норы Скарчелли провели сравнительный анализ генов дикого и одомашненного ямса, исследовав 167 образцов.

По предположениям, высказанным учёными, конкретным местом, где началось культивирование данного растения, стал бассейн реки Нигер. К занятию земледелием древних обитателей этих мест подтолкнули климатические перемены. Влажный климат данной местности, изобиловавшей множеством озёр, стал более засушливым. Приспосабливаясь к изменившейся обстановке, люди перешли к другим формам добывания пищевых ресурсов. Вместе с изменением климата постепенно менялись выращиваемые людьми сельскохозяйственные культуры. Ямс, будучи изначально влаголюбивым растением, растущим в тени, приобрел способность переносить прямые солнечные лучи.

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