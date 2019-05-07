Клетки кожи мышей «превратили» в основные типы стволовых клеток — ученые

Иерусалим, , 15:13 — REGNUM Метод преобразования клеток кожи мышей в основные типы стволовых клеток найден учёными Израиля. Об этом 2 мая сообщило издание Science Daiy.

В результате работы, проделанной сотрудниками Еврейского университета в Иерусалиме, удалось получить три типа стволовых клеток, из которых состоит эмбрион на определённой стадии своего развития. По мнению исследователей, это открывает возможность в перспективе, не прибегая к использованию сперматозоида и яйцеклетки, создать полноценный эмбрион.

Исследователи из Еврейского университета сумели продвинуться дальше, чем группа сотрудников Киотского университета Синъя Яманаки, экспериментально подтвердивших, что клетки кожных покровов лабораторных мышей могут быть преобразованы, несмотря на своё зрелое состояние, в эмбрионоподобные стволовые клетки. Коллектив израильских учёных под руководством доктора Йосефа Буганима обнаружил пять генов, комбинация которых, вводимая в клетку кожи мыши, заставляет клетку кожного покрова превращаться в один из трех типов эмбриональных клеток.

Авторы работы утверждают, что достигнутые ими результаты окажут учёным помощь в изучении нарушений, приводящих к плацентарной дисфункции или эмбриональным дефектам. Этого можно будет достигнуть, когда станет возможным создание из кожи человеческих эмбрионов и их последующее исследование.

Однако, по словам Йосефа Буганима, до этого ещё весьма далеко. Учёный рассказал: «Чтобы создать ребёнка, нужно организовать клетки в трёхмерную структуру. Тогда, если мы найдём точное соотношение между типами клеток, подберём подходящую среду, мы сможем произвести эмбрион».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые США разработали метод превращения стволовых клеток в клетки, способные преобразовываться в полноценные форменные элементы крови, что позволит создавать неограниченные донорские запасы.

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