Психологи: отсутствие ожидания каких-либо перемен — залог счастья

Лос-Анджелес, США, , 13:55 — REGNUM Уверенность в том, что будущее не принесёт каких-либо перемен, делает человека счастливее, заявили специалисты, проводившие психологическое обследование в США. Об этом сообщило издание Social Psychological and Personality Science.

Сотрудники расположенного в Лос-Анджелесе Калифорнийского университета провели анализ данных, полученных в ходе проведённых ими опросов и сравнили полученные показатели с информацией, полученной от тех же респондентов, но проведенных за 10 лет до того. Целью всех опросов было стремление узнать, какие перемены, по мнению опрашиваемых, произойдут в жизни участников исследования. Изменится ли жизненная ситуация к лучшему, худшему или останется стабильной.

По мнению психологов, сравнивших результаты, наибольшие показатели, которыми оценивают ощущение «текущего уровня счастья» оказалось у тех, кто не ждал каких-либо перемен. Счастливы, по мнению психологов Калифорнийского университета, оказались те, кто не питал надежд на какое-либо улучшение жизненной ситуации и не опасался неприятностей, которые могли встретится человеку в ближайшем будущем.

Отсутствие надежд и опасений, по мнению учёных из Соединённых Штатов, позволяет человеку более рационально подходить к проблеме сбережения собственного здоровья, выстраивать планы на будущее, и создавать материальные накопления.

Комментируя результаты, полученные психологами, один из руководителей проекта Джозеф Риф заявил: «Чем больше у человека уверенности в том, что со временем он будет оставаться всё тем же или меняться, но незначительно, тем более он будет удовлетворён своей жизнью».

В данный момент коллектив, осуществивший исследование, намерен выяснить причины, в силу которых часть респондентов уверена в стабильном течении собственной жизни, в то время как другая ожидает перемен позитивного или негативного характера.

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