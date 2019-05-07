провинция Хэбэй, , 11:51 — REGNUM

Стела, созданная во времена правления династии Мин, найдена в Китае. Об этом 6 мая сообщает агентство «Синьхуа».

Археологическая находка сделана на территории уезда Нинцзинь, входящего в провинцию Хэбэй в северной части КНР, во время проведения строительных работ в населённом пункте Шуюань.

Памятник создавался в период правления императора Цзяцзина, около 460 лет назад. Высота стелы 251 сантиметр, ширина 96 сантиметров, толщина монумента 36 сантиметров.

На поверхности стелы обнаружена надпись из 536 иероглифов, содержащая фрагмент из философского труда того времени, написанного педагогом, каллиграфом и известным философом того периода Чжань Ганьцюанем (1466−1560 гг.) Данное историческое лицо по традиции считается основателем «учения Ганьцюаня» — Ганьцюаньской философской школы.

По мнению эксперта, стела была установлена учеником Чжань Ганьцюаня по имени Цай Аем (1496−1572), уроженцем уезда Нинцзинь, и получившим известность благодаря своей педагогической деятельности. Трактат, из фрагмента которого написанный особым стилем «сяочжуань», помещён на поверхность стелы и носит название «Наброски господина Чжань Ганьцюаня к учению о сердце».

Данная находка особо ценна для учёных, специализирующихся на изучении периода династии мин и наследия Ганьцюаньской философской школы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере КНР в провинции Хэбэй было обнаружено генеалогическое древо аристократов эпохи правления династии Мин (1368 — 1644).