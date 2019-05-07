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Ученые из Китая разработали биомиметическую пену для очистки разливов нефти

Наука

Пена обладает грубой неровной поверхностью и полой трубчатой внутренней структурной, напоминающей медовые соты

Пекин, 7 мая 2019, 10:39 — REGNUM  Китайские ученые разработали новейший биомиметическую полипропиленовую пену для сепарации воды и нефти, в связи с чем материал может быть использован для нейтрализации розлива нефти в океане, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Сепарация воды и нефти является вызовом для всего человечества в связи с ростом потребления нефти и, как следствие, ростом опасности загрязнения воды в результате разлива нефти. В связи с этим материалы, демонстрирующие высокую эффективность в процессе сепарации, имеют огромную практическую значимость.

Некоторые привычные методы очистки воды от нефтепродуктов вроде сжигание и фильтрация имеют ряд недостатков, включая высокую энергозатратность, а также возможность вторичного загрязнения при длительном сроке очистки.

Ученые из Института технологии и инженерии материалов Нинбо при Китайской академии наук разработали новый биомиметическую полипропиленовую пену, которая обладает новейшей структурой, способной отделять воду от нефти с высокой степенью эффективности в сложных условиях.

Пена обладает грубой неровной поверхностью и полой трубчатой внутренней структурной, напоминающей медовые соты. Она обладает как превосходной адсорбирующей, так и фильтрационной способностью в процессе разделения воды и нефти. Когда водно-нефтяная смесь проходит через пену, чистая вода очень быстро проходит через неё, в то время как нефть задерживается внутри буквально за считанные секунды.

При этом, пена очень просто и дешева в изготовлении, дружелюбная к окружающей среде и предлагает огромный потенциал для применения, отмечают исследователи, которые уже оформили патент на свое изобретение.

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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