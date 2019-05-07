Проблемы экологии Земли решаются изменениями на «всех уровнях» — эксперты

Париж, , 10:17 — REGNUM Угроза гибели нависла над миллионом видов различных живых существ, обитающих на Земле, в связи с деятельностью человека. Об этом 6 мая заявили авторы доклада, созданного организацией под названием Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), во время заседания в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Полная версия документа, составленного по итогам трехлетней деятельности 145 ученых, представляющих 50 стран, насчитывает 1,8 тыс. страниц, 6 мая в столице Франции была представлена 40 страничная версия, предназначенная для вручения политикам.

По мнению авторов доклада: «Деятельность человека угрожает исчезновением большему количеству видов, чем когда-либо». Урон, нанесённый окружающей среде, как заявляется в тексте документа, оказался «по меньшей мере в десятки или в сотни раз более масштабным, чем было в среднем за последние 10 млн лет».

Выводы, сделанные экспертами IPBES, довольно пессимистичны: «Глобальные тренды по способности природы приносить пользу человеку с 1970 года по настоящее время показывают сокращение по 14 из 18 возможных категорий природного вклада. В большинстве случаев вклад природы невозможно полностью заменить, а в некоторых — невозможно в принципе».

Предупреждая о большой вероятности катастрофических изменений, эксперты обратили внимание на 300% рост производства с 1970 года растительных культур и загрязнение пластиковыми отходами, которых в окружающую среду ежегодно попадает 300−400 млн тонн. А также на сокращение рыбных запасов и на такое обстоятельство, что порядка 66% морского ландшафта примерно три четверти сухопутного пространства очень сильно изменились под влиянием антропогенных факторов.

Комментируя данные о уроне нанесенном природе, сотрудник расположенного в Германии Центра Гельмгольца по изучению окружающей среды профессор Йозеф Зеттеле, принимавший участие в составлении документа, заявил: «Эти потери — прямой результат деятельности человека, и они являются прямой угрозой для благополучного существования человечества во всех региона».

Выход, по мнению авторов документа, из сложившейся ситуации есть. Эксперты IPBES заявляют: «Ключевым компонентом устойчивых путей развития является эволюция глобальных финансовых и экономических систем с уходом от нынешней ограниченной парадигмы экономического роста».

Глава IPBES британский химик сэр Роберт Уотсон заявил: «Доклад также говорит о том, что еще не поздно менять ситуацию к лучшему, но только если мы начнем действовать сейчас — на всех уровнях от местного до глобального».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные, представляющие национальные академий наук «Большой двадцатки» или «Научная двадцатка» (S20), опубликовали совместное заявление, получившее название «Угрозы прибрежным и морским экосистемам, охрана океана». Авторы документа предложили ряд мероприятий, позволяющих странам, входящих в число G20, сократить сброс отходов в океан

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