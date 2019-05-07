Минералы Якутии позволили узнать историю древнего океана

Москва, , 08:47 — REGNUM Исследование соотношения изотопов серы и углерода в образцах древних пород, собранных на территории Якутии, проведённое международным коллективом исследователей, позволило определить концентрацию кислорода в водах океана, существовавшего от 524 до 512 миллионов лет назад. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ).

Изучая изотопный состав, анализ которого был проведен в университетах Лидса, Ланкастера, Оксфорда и Лондонского университетского колледжа, учёные пришли к выводу, что в доисторическом океане концентрация кислорода не была постоянной. Согласно выводам, сделанным исследователями, временные отрезки, на протяжении которых зафиксировано низкое содержание кислорода, характеризуются массовыми вымираниями.

Временной период, исследуемый российскими и китайскими специалистами, проводившими в 2008 году полевые исследования, очень сильно отличался от современности. В тот момент территория Якутии была побережьем материка, находящегося в зоне тропиков. Акватория у берегов отличалась небольшими глубинами и была очень богата разнообразными биологическими видами.

Принцип, который лег в основу проводимого учёными анализа, состоял в том, что различные формы жизни извлекают для своих нужд из окружающей среды более лёгкие изотопы. Чем менее богата жизнью среда, тем меньше там тяжёлых изотопов, которые накапливаются в составе минералов, становясь частью их кристаллических решеток.

По словам профессора кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ Андрея Журавлёва: «Выход кислорода не повышался постоянно в течение всего кембрийского периода, а колебался».

Поэтому, как сообщил Андрей Журавлёв: «рост разнообразия скелетных животных не был стремительным и постоянным, а перемежался с интервалами медленного роста разнообразия и даже с массовыми вымираниями».

В ходе исследования был определён и наиболее драматический период той эпохи, о которой рассказал Андрей Журавлёв: «А самое массовое из кембрийских вымираний, сопоставимое по своей значимости для эволюции жизни на Земле с пермско-триасовым и мел-палеогеновым, пришлось на время (514 млн лет назад), когда кислорода вновь почти не стало».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению, высказанному учёными Великобритании, одной из главных причин пермского вымирания, произошедшего около 252 млн лет назад, могли стать выбрасываемые вулканами токсичные газы.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные назвали причину пермского вымирания