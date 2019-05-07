Корабль римской эпохи найден у побережья Хорватии

Задар, Хорватия, , 07:25 — REGNUM Находка корабля периода античности, сделанная у побережья острова Молат, расположенного в Адриатическом море, поможет пополнить знания о кораблестроении и строительных технологиях того времени заявляют специалисты, 6 мая сообщило национальное телевидение Хорватии (HRT).

Древнее судно, курсировавшее в этих водав I веке до н. э, обнаружено в ходе учебного погружения членами хорватского спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB.

По словам одного из аквалангистов Драгутина Шиматова: «Место находится в зарослях морской травы посидонии, на подводном плато, ее не так легко найти. Вероятно, оно сохранилось благодаря тому, что его закрывает маленький островок».

Информацию о находке сразу получили хорватское общество реставраторов и Министерство культуры.

Комментируя новость об открытии, сделанном ныряльщиками, сотрудник Археологического музея города Задар Дино Тарас рассказал о грузе, который вез корабль, учёный сообщил: «Обнаружены плитки, сложенные в несколько рядов. Два ряда полностью сохранились, так как были сложены на ребро».

По мнению экспертов, судно перевозило строительные материалы, которые должны были использоваться при строительстве богатой виллы, такие постройки возводили богатые римляне на островах Адриатики. Данная находка, как полагают учёные, поможет больше узнать о способах строительства, традициях кораблестроения в ту эпоху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у средиземноморского побережья Турцииподводные археологи нашли торговое судно, затонувшее 3600 лет назад.

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