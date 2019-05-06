Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Вашингтон, , 17:04 — REGNUM Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX успешно совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Прямая трансляция велась на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

Корабль Dragon доставил на борт МКС около 2,5 тонн грузов — продовольствие для экипажа, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

Старт ракеты-носителя Falсon 9 с космическим кораблём был осуществлён 4 мая с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Это стало уже 17-м коммерческим полётом, выполненным компанией SpaceX по заказу NASA для снабжения Международной космической станции.

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