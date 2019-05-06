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Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Наука

Корабль доставил 2,5 тонны грузов на Международную космическую станцию

Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Иллюстрация: Nasa.gov
На МКС состыковано шесть космических кораблей: SpaceX Dragon-17, космический грузовой корабль Cygnus-11 компании Northrop Grumman и российские корабли Progress 71 и 72, а также корабли Soyuz MS-11 и MS-12

Вашингтон, 6 мая 2019, 17:04 — REGNUM  Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX успешно совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Прямая трансляция велась на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

Корабль Dragon доставил на борт МКС около 2,5 тонн грузов — продовольствие для экипажа, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

Старт ракеты-носителя Falсon 9 с космическим кораблём был осуществлён 4 мая с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Это стало уже 17-м коммерческим полётом, выполненным компанией SpaceX по заказу NASA для снабжения Международной космической станции.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовой корабль Dragon отправился к МКС

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