Искусственный разум смог взять под контроль часть мозга обезьяны

Кембридж , США, , 18:02 — REGNUM Модель, очень точно повторяющая зрительную кору макак и способная возбуждать предварительно выбранный нейрон, создана исследователями из США, 3 мая сообщило издание Science.

Сотрудниками Массачусетского технологического института под руководством Джеймса ДиКарло удалось разработать свой вариант искусственной нейронной сети (ИНС), воспроизводящий присущие животным принципы обучения.

В данном случае целью исследователей являлось создание аналога одного из участков зрительной коры, обозначаемого как V4. Моделируемый участок воспроизводился с максимальной точностью, соединяемые элементы копировали природные нейронные связи. Модель включала в себя от пяти до сорока нервных клеток.

ИНС программировалась учёными так, чтобы могла обнаруживать наиболее заметный объект на прилагаемом изображении. В ходе обучения было использовано порядка миллиона снимков.

Информация, полученная в рамках предыдущих этапов исследования, позволила высказать предположение, что активность, возникающая внутри ИНС, имеет большое сходство с активностью, наблюдаемой в нейронах живого мозга. Изучение процессов возникновения активности в искусственно созданной нейронной сети позволяет прогнозировать активность нейронов головного мозга подопытного животного. Эксперимент с изображением предмета, использованного при обучении искусственного интеллекта, знакомого лабораторному животному, подтвердил точность высказанного прогноза с точностью до 90%.

На следующем этапе прогнозирование проводилось относительно результатов реакции на изображение, незнакомое ни ИНС, ни принимавшей участие в эксперименте макаке. В этом случае точность прогнозирования снизилась до 54%.

Третьим этапом стал опыт, в ходе которого исследователи намеревались добиться сильного возбуждения конкретных нейронов. Для этого создавалось специальное изображение. Результат был достигнут в 40% случаев.

В ходе дальнейших опытов целью становилось возбуждение конкретного нейрона, что было осуществлено в 76% проведённых экспериментов.

Исследователи пошли дальше, использовав прогнозы компьютера для управления активностью живого мозга. С помощью ИНС они синтезировали изображение, которое должно было возбудить конкретные нейроны сильнее, чем обычные снимки. И целевые нервные клетки макаки действительно были возбуждены в среднем на 40% сильнее. Как отмечается в пресс-релизе исследования, о таком управлении активностью мозга животного никогда ранее не сообщалось.

Наконец, учёные поставили ещё более интересный опыт. Благодаря данным ИНС они построили изображение, которое должно было активировать в мозгу животного конкретный нейрон и, по возможности, никакие другие. Это удавалось в 76% случаев.

По мнению комментировавшего результаты исследования сотрудника Питтсбургского университета Аарона Батисты: «Возможно, это самая лучшая проверка полезности искусственных нейронных сетей для понимания [функционирования] естественных нейронных сетей».

В дальнейшем учёные намерены разработать сходную модель для нижней височной коры, имеющей связи с миндалевидным телом, которое считают ответственным за возникновение эмоций. Далее планируется осуществить разработку системы, моделирующую эмоциональную активность в её нормальном или патологическом виде, что, по мысли авторов, должно оказать помощь при изучении и лечении психических расстройств.

Отметим, что внутренний алгоритм действий, который регулирует процессы в искусственной нейронной сети, далеко не всегда понятен даже её создателям.

Но, как заявил руководитель проекта Джеймс Ди Карло: «Понимаете ли вы, как работает модель или нет, она уже полезна в этом смысле. Вместо того, чтобы обсуждать это в академическом ключе, мы показали, что эти модели уже достаточно совершенны, чтобы обеспечить важное новое приложение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против предоставления права искусственному интеллекту принимать какие-либо решения в полицейских и судебных делах выступил консорциум американских технологических компаний Partnership on AI.

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