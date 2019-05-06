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Психологи считают, что фильмы о супергероях полезны для здоровья

Наука

«Человек-паук» лечит боязнь насекомых

Бар-Илан, Израиль, 6 мая 2019, 15:59 — REGNUM  Ученые-психологи из Израиля и США в ходе ряда апрельских исследований вычислили, что просмотры фильмов о супергероях полезны для психического здоровья человека, сообщает портал The Sun.

Одним из интересных фактов стал результат работы профессора Менахема Бен-Эзры и доктора Якова Хоффмана (израильские университеты Ариэль и Бар-Илан): Инсектофобия (боязнь насекомых, в том числе, например, пауков) проходила в 20% случаев после просмотра кинофильмов о супергероях Человеке-пауке или Человеке-муравье от Marvel Studio.

Яков Хоффман считает, что состояние людей может улучшаться благодаря «кинотерапии»: в киновселенной Marvel популярные супергерои Железный человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова работают вместе ради спасения человечества. Виктория Тишлер, психолог-культуролог, уверена, что это показывает значимость социальной поддержки и дружбы.

В то же время клинический психолог Рейчел Эндрю дополняет сказанное: эволюция супергероев в более сложных персонажей благодаря трудным ситуациям, в которые они попадают, помогают зрителям позже справляться со сложностями в жизни и расти над собой.

25 апреля состоялась мировая премьера блокбастера «Мстители: Финал». За полторы недели проката работа собрала по миру больше 2 млрд долларов, став вторым самым кассовым фильмом в истории.

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