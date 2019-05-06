Центр по изучению процесса разложения человеческих тел появится в Британии

Хаддерсфилд, Великобритания, , 14:06 — REGNUM Центр по изучению процесса разложения человеческих останков готовится к открытию на территории Великобритании. Об этом сообщило издание NETUR.

Данное учреждение, конкретное местонахождение которого не раскрывается, расположено на одном из земельных участков, принадлежащих Минобороны страны. В его создании заинтересованы представители оборонного ведомства и судебно-медицинские эксперты. В качестве важнейшей причины, оправдывающей работу такого центра, называется необходимость создания банка данных о том, как именно протекает деградация тканей и костей в условиях, контролируемых экспертами, и об изменениях химического состава почвы, воздуха и воды вокруг трупа. Эти сведения должны помочь представителям органов правосудия в их работе.

Руководство проектом осуществляет сотрудник Хаддерсфилдского университета судебный антрополог Анна Уильямс, которая намерена приложить максимум усилий, чтобы не допустить отставания Великобритании в области судебно-медицинской экспертизы от других стран. Отметим, что учреждения подобного типа уже продолжительное время работают в таких государствах как Нидерланды, Австралия, и США.

Однако данное начинание вызвало неоднозначную общественную реакцию. Противники открытия полигона по изучению процесса разложения человеческих останков утверждают, что ценность таких исследований крайне сомнительна. Доводы основаны на том, что, необходимую информацию можно получить, изучая процессы разложения на животных, а практическая сторона работы такого учреждения «ужасна». Как показывает международная практика, непродуманные действия в данной области способны вызвать ряд серьезных осложнений.

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