Методика ранней диагностики деменции создана в Германии

Бохум, Германия, , 12:42 — REGNUM Метод раннего выявления болезни Альцгеймера разработали исследователи из ФРГ, сообщила пресс-служба Рурского университета в Бохуме (RUB).

Метод ранней диагностики тяжелого недуга — болезни Альцгеймера, предложен группой исследователей, работающих под руководством Клауса Герверта. В отличие от принятых на сегодняшний день способов выявления болезни, когда маркером патологического процесса являются специфические бляшки появившиеся в тканях головного мозга и процесс становится необратимым, методика немецких учёных даёт возможность узнать о болезни на ранней стадии.

Сотрудники Рурского университета в Бохуме разработали вариант диагностики, основанный на достаточно простом анализе крови. Объектом исследования в данном случае является процесс сворачивания бета-амилоидного белка. При болезни Альцгеймера, в связи с происходящими патологическими изменениями, данный механизм нарушен, что и выявляется в ходе простого лабораторного исследования крови.

На первом этапе разработчики столкнулись с трудностями: при явном успехе, когда недуг был выявлен в 71% случаев на бессимптомной стадии, 9% ставился ложный диагноз. На данный момент методика доработана и исследование проводится в два этапа. Второй уровень обследования — это выявление специфического для болезни Альцгеймера биомаркера, которым является так называемый тау-белок.

На сегодняшний день, как сообщил Клаус Герверт: «Мы сократили количество ложноположительных диагнозов у здоровых людей до 3 из 100».

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