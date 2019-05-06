Понедельник, 6 Мая 2019 года
13:31:51 МСК

Методика ранней диагностики деменции создана в Германии

Наука

Простой лабораторный метод исследования крови поможет поставить верный диагноз ещё до появления основных симптомов недуга

Бохум, Германия, 6 мая 2019, 12:42 — REGNUM  Метод раннего выявления болезни Альцгеймера разработали исследователи из ФРГ, сообщила пресс-служба Рурского университета в Бохуме (RUB).

Метод ранней диагностики тяжелого недуга — болезни Альцгеймера, предложен группой исследователей, работающих под руководством Клауса Герверта. В отличие от принятых на сегодняшний день способов выявления болезни, когда маркером патологического процесса являются специфические бляшки появившиеся в тканях головного мозга и процесс становится необратимым, методика немецких учёных даёт возможность узнать о болезни на ранней стадии.

Сотрудники Рурского университета в Бохуме разработали вариант диагностики, основанный на достаточно простом анализе крови. Объектом исследования в данном случае является процесс сворачивания бета-амилоидного белка. При болезни Альцгеймера, в связи с происходящими патологическими изменениями, данный механизм нарушен, что и выявляется в ходе простого лабораторного исследования крови.

На первом этапе разработчики столкнулись с трудностями: при явном успехе, когда недуг был выявлен в 71% случаев на бессимптомной стадии, 9% ставился ложный диагноз. На данный момент методика доработана и исследование проводится в два этапа. Второй уровень обследования — это выявление специфического для болезни Альцгеймера биомаркера, которым является так называемый тау-белок.

На сегодняшний день, как сообщил Клаус Герверт: «Мы сократили количество ложноположительных диагнозов у здоровых людей до 3 из 100».

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые открыли механизм, который поможет излечить болезнь Альцгеймера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить