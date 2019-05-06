Учёные: физические упражнения сохранят память при сердечной недостаточности

Рим, , 11:29 — REGNUM Степень проявления когнитивных расстройств у пациентов с сердечной недостаточностью зависит от того, в какой физической форме находятся больные, заявляют итальянские учёные, 4 мая сообщило издание Eurekalert.org.

В ходе исследования состояния людей, которым был поставлен диагноз сердечная недостаточность, на первом этапе определялось физическое состояние обследуемого. Для этого использовалась ходьба в течении шести минут, после которого специалисты переходили к исследованию когнитивных способностей, применяя так называемый Монреальский тест. Оценивались память и время, затрачиваемое для понимания и реагирования на информацию. Исследовались внимание, способность планировать, умение формулировать задачу, принимать то или иное решение. Отметим, что одной из проблем, с которой сталкиваются 67% пациентов, страдающих данным недугом — это нерегулярный приём лекарств, вызванных расстройством памяти.

Опираясь на полученные результаты, сотрудник Университета Рима «Tor Vergata» профессор Эрколе Веллоне сообщил: «исследования пожилых людей показали, что физические упражнения связаны с улучшением когнитивных функций — мы надеемся показать то же самое для пациентов с сердечной недостаточностью в будущих исследованиях».

По словам Эрколе Веллоне, не нужно избегать физической активности.

Руководитель исследования заявил: «Существует ошибочное мнение, что пациентам с сердечной недостаточностью не следует заниматься физическими упражнениями. Это явно не верно».

Способом борьбы, часто проявляющимся при данном недуге, легкими формами когнитивных расстройств, по мнению профессора Веллоне должны стать регулярные упражнения.

Профессор Эрколе Веллоне рекомендовал больным сердечной недостаточностью: «Найдите … занятие, которое вам нравится, и которое вы можете делать регулярно… Есть доказательства, что это улучшит ваше здоровье и вашу память и заставит вас чувствовать себя лучше».

Читайте ранее в этом сюжете: Утрата обоняния пожилыми людьми названа в числе признаков скорой смерти