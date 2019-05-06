ТУСУР сформирует задачи по программе Роскосмоса «Сфера»

Томск, , 10:05 — REGNUM Пакет актуальных задач и направлений, которые необходимо будет реализовать в рамках новой федеральной целевой программы «Сфера» госкорпорации «Роскосмос», сформируют специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщает 6 мая пресс-служба вуза.

Университет задействован сразу в нескольких рабочих группах: «Создание космических систем и комплексов нового поколения, технологий создания целевой и служебной аппаратуры», «Создание и развитие интегрированной наземной инфраструктуры», «Подготовка производства и техническое перевооружение предприятий для изготовления космических аппаратов различного назначения и их составных частей».

«До конца мая ТУСУР в составе каждой группы должен сформировать пакет задач и направлений, которые необходимо будет реализовать в будущем в рамках ФЦП «Сфера», — сообщил проректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

В обсуждении участвуют представители ведущих отечественных предприятий ракетно-космической отрасли, таких как АО «Российские космические системы», АО «Информационные спутниковые системы» им. ак. М. Ф. Решетнёва, АО «НПО Лавочкина», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Композит», АО «Ангстрем-Т», АО «Концерн радиостроения «Вега». К работе также привлечены пять отечественных университетов: ТУСУР, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Рязанский государственный технический университет.

Реализация федеральной целевой программы «Комплексное развитие космических информационных технологий» (ФЦП «Сфера») рассчитана на 2020 — 2030 гг. В общую концепцию новой программы «Роскосмоса» войдут спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Реализация проектов в рамках программы позволит качественно улучшить услуги спутниковой связи и на 25% повысить точность навигации в нашем полушарии.

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