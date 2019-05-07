Два вида вымерших лошадей обнаружил международный коллектив исследователей

Тулуза, Франция, , 08:25 — REGNUM Несколько видов исчезнувших лошадей удалось обнаружить при проведении генетической экспертизы костных останков возрастом шесть тысяч лет. Об этом 2 мая сообщило издание Cell.

Международный коллектив сотрудников 85 институтов, расположенных на территориях 30 стран, под руководством сотрудника Тулузского университета Людовика Орландо провел исследование генома, выделенного из костных останков древних лошадей. Объектом эксперимента стали кости 175 самцов, 70 самок.

Согласно выводам, сделанным учёными, первые лошади, одомашненные на территории современного Казахстана 5,7−5,1 тысяч лет назад представителями так называемой ботайской культуры, не являются предками современных лошадей. Геномы двух популяций совпадают всего на 2,8%. Анализ показал, что прямыми потомками лошадей ботайцев оказались лошади Пржевальского. Данный вид, считавшийся единственным, сохранившимся в диком состоянии до наших дней, как предполагают исследователи, является одичавшим.

Кроме этих двух групп, генетически отличающихся друг от друга, была найдена третья группа, видимо, жившая во временном промежутке от 43 до 5 тысяч лет назад, имевшая сходство с вымершей ленской лошадью (Equus lenensis). Помимо этих видов, удалось обнаружить популяцию лошадей, жившую в период от 3-х до 2-х тысяч лет назад на территории Иберийского полуострова. В данный момент учёным предстоит выяснить, был ли этот вид одомашнен. Археологи пока не могут ответить на этот вопрос.

Отметим, что две открытые генетиками группы вымерших лошадей находятся с ныне живущими своими родственниками примерно в той же степени родства, что и неандертальцы с современным человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) была обнаружена полностью сохранившаяся туша жеребёнка древней лошади с жидкой кровью.

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