В южнокорейском Тэджоне развивают индустрию 3D-печати и биотехнологий

Тэджон, Южная Корея, , 08:36 — REGNUM С 2019 по 2022 год администрация южнокорейского города Тэджон инвестирует 20,5 млрд вон (~$17,48 млн) в индустрию 3D-печати и биотехнологии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи выбрали город Тэджон в качестве опорной базы для реализации проекта, а также выделили на реализацию 12 млрд вон (~$10,23 млн).

Известно, что 11,5 млрд вон (~$9,8 млн) будет выделено на проект по улучшению системы молекулярной диагностики. Также 9 млрд вон (~$7,67 млн) будет выделено на проект по строительству центра обработки данных 3D-печати и еще 29,2 млрд вон (~$24,9 млн) на создание производственного оборудования для ламинирования.

«Мы обеспечим конкурентное преимущество основных отраслей нашего города — биотехнологий и 3D-печати, инвестировав в проекты по поддержке региональной промышленной базы», — сообщили представители администрации.