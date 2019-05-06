В России усомнились в реалистичности требований NASA к питанию космонавтов

Красноярск, , 07:57 — REGNUM Ученые Института биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» убедились, что требования NASA к питанию космонавтов, произведенному в биорегенеративной системе жизнеобеспечения на борту космического корабля или на космической базе, трудно выполнимы. Об этом 6 мая сообщает издание «Наука в Сибири».

«Мы определили, что использование 20—25 источников пищи обеспечивает максимальное приближение расчётного потребления питательных веществ к нормам NASA», — сообщил один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН кандидат биологических наук Владимир Ковалев.

По его словам, дальнейший рост размера набора продуктов даёт лишь увеличение пищевого разнообразия, но не позволяет обеспечить полноценный рацион.

В ходе расчетов исследователи выяснили, что лучшее приближение к нормам NASA давал суточный набор продуктов, включающий поваренную соль, рис, картофель, свеклу, капусту, морковь, кабачки, рапсовое масло, сафлоровое масло, сою, нут, горох, клубнику, лук, чеснок, мясо птицы, мясо улиток, рыбу, молоко, сахар. Но даже этот набор не устранял дефицит витаминов B5 и D, а также избыток железа в рационе. «Скорее всего, проблему недостатка витаминов придется решать с помощью витаминизированных продуктов, а также витаминных препаратов», — добавил Владимир Ковалев.

В нормах NASA суточное потребление омега-6 жирных кислот, витаминов D, K, E, C, B12, B5, B6, тиамина, рибофлавина, фолиата, ниацина, биотина, магния, калия, марганца, фтора, цинка, йода и хрома строго фиксировано. При таких жестких требованиях полностью преодолеть расхождения между расчётным содержанием питательных веществ и нормами NASA не удается. Чтобы рекомендации, разработанные американским космическим агентством, стали достижимы, необходимо определить суточные минимальные и максимальные границы для указанных выше веществ.

Определение минимального набора источников пищи, которые требуется взять с собой в космос для создания замкнутой системы жизнеобеспечения — один из этапов работы красноярских биофизиков. Возможность выращивать некоторые виды растений и снабжать экспериментаторов едой в замкнутом бункере уже была проверена в долговременных экспериментах. Однако говорить об использовании таких систем в космосе еще рано. По крайней мере, пока не будет доказана способность растений и животных-кандидатов размножаться на Луне или Марсе.

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