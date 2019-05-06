В КНР создан эффективный катализатор для получения метанола

Пекин, , 07:42 — REGNUM Катализатор, способный превратить углекислый газ в метанол, разработан исследователями из КНР, сообщило агентство Синьхуа.

Возможность получить экологически чистое топливо для двигателей внутреннего сгорания открывается благодаря созданию сотрудниками Китайского научно-технологического университета нового катализатора на основе одиночных атомов платины. С его помощью углекислый газ может быть превращён в топливо при атмосферном давлении в 32 бара и температуре 150 градусов Цельсия.

Руководитель коллектива разработчиков Цзэн Цзе сообщил: «Исследование позволило получить новый метод производства чистого метанола и поможет ученым лучше понять механизм одноатомного катализа».

Согласно информации, предоставленной учёными КНР, использование традиционных катализаторов, получаемых на основе алюминия, меди или цинка, даёт результаты, значительно уступающие полученным при использовании новинки. Катализатор на основе платины позволил превзойти на 10 пунктов достигнутые ранее результаты, селективность катализатора составила 90,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН также разрабатываются новые катализаторы, позволяющие модифицировать побочные продукты нефтедобычи — этан и пропан.

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