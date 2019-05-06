Российская технология диагностики и очистки водоемов будет развиваться в ЕС

Томск, , 07:25 — REGNUM Технология «Аэрощуп», разработанная биологами Томского государственного университета (ТГУ), для диагностики и очистки водоёмов, станет основой стартапа, который будет развиваться на территории Евросоюза. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба вуза.

Ранее проект «Аэрощуп» получил одобрение на отборочном этапе конференции Deep Tech Atelier в Риге.

«По итогам рабочей поездки в Ригу удалось наладить ряд рабочих контактов с предпринимателями, в том числе с директором и основателем реактора коммерциализации Николаем Адамовичем, который подтвердил заинтересованность в присутствии ТГУ на международной платформе стартапов», — сообщил участник конференции Deep Tech Atelier, инженер проекта «Аэрощуп» Андрей Трифонов.

Предполагается, что на основе технологии ТГУ будет создан отдельный стартап. Это позволит привлекать иностранные инвестиции в развитие продукта, а также получить доступ к мировым рынкам.

Технология «Аэрощуп» была использована для очистки и восстановления экосистемы озера Щучье (Коми), попавшего в Книгу рекордов Гиннесса как водоем, пострадавший в ходе одного из самых масштабных на планете разливов нефти на суше. С помощью технологии «Аэрощуп» ученые подняли со дна водоема 157 тонн нефти.

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