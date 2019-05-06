Шицзячжуан, Китай, , 06:23 — REGNUM

Археологи обнаружили в провинции Хэбэй на севере Китая резьбу по камню возрастом более 500 лет, сообщает агентство Синьхуа.

Резьба была найдена в уезде Нэйцю в рамках недавнего археологического исследования, сообщили в уездном департаменте по связям с общественностью. Резьба датируется 1512 годом во времена правления династии Мин (1368−1644).

«По найденной надписи мы может судить, что местная административная структура была достаточно развитой, а гражданские чиновники были четко классифицированы по месту работы», — заявил местный эксперт в области культуры и истории Ли Хэнкунь.

По его словам, находка дает важный фундамент для изучения местной истории и административной структуры в эпоху правления династии Мин.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной части Китая была найдена таинственная гробница возрастом 5 тыс. лет. Её владелец был погребен с луков в левой руке, нефритовым орудием в правой и 18 свиными челюстными костями на ноге.