Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»

Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Команда астрономов, работающая с космическим телескопом «Хаббл», получила наиболее детальный снимок области космоса, охватывающий 265 тыс. галактик. Изображение, получившее название Hubble Legacy Field, опубликовано на официальном портале проекта.

Новый сверхдальний обзор, составленный из почти 7500 отдельных кадров, полученных в разное время в течение 16 лет, стал наиболее детальным снимком небольшой области космоса. Полученное изображение представляет собой широкий портрет далекой вселенной и содержит примерно 265 000 галактик, самые дальние из которых существовали 13,3 млрд лет назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте астрономы рассчитали приблизительную массу нашей Галактики, используя данные с космических телескопов «Гайя» и «Хаббл». Расчёты показали, что масса Млечного Пути составляет около (1,9885×1030 кг), что в 1,5 трлн раз больше массы Солнца.

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