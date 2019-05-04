Москва, , 14:37 — REGNUM

На состоявшемся Общем собрании РАН, посвященном итогам 2019 года, наряду с отчетом о наиболее значительных достижениях российской науки были обнародованы разрабатываемые руководством РАН принципы и механизмы дальнейшей деятельности реформированной Академии наук. В качестве дипломатического успеха рассматривается законодательное закрепление за Академией экспертных функций в научной сфере и намечающаяся перспектива обслуживания научными советами и комиссиями РАН хозяйственной и иной деятельности правительственных учреждений. В этом направлении руководством РАН проведена большая работа, однако ее результаты не внушают оптимизма. Жертвуя особым статусом в государстве и отказываясь от идеалов свободной научной деятельности, Академия втягивается в громоздкий и неэффективный процесс бюрократического планирования и отчетности, убивающий научное творчество. Оторванность Академии от жизни научных институтов делает ученых бесправными перед произволом чиновников, исполняющих приказы некомпетентного начальства. Научная профессия в таких условиях теряет привлекательность для молодежи, деградация уровня исследований продолжается, и сегодня бедственное положение отечественной науки и образования, к сожалению, уже не может быть исправлено теми косметическими средствами, которые предлагаются в проекте итогового постановления Общего собрания.

Клуб 1 июля считает необходимым выделить в постановлении Общего собрания в качестве приоритетных для деятельности РАН следующие положения:

1. Фундаментальные научные знания обладают самостоятельной ценностью, они составляют богатство национальной культуры. Поэтому развитие фундаментальной науки и научно ориентированного образования и обеспечение условий для работы ученых является важнейшей обязанностью современного государства.

2. Создание институтов является закономерным следствием развития академических научных школ и возможностей коллективных исследований. Поэтому восстановление организационного единства Российской академии наук с ее институтами — необходимое условие развития отечественной науки. Работой институтов должны управлять ученые.

3. Научная деятельность не является услугой, объемы ее финансирования должны определяться специальными процедурами.

4. Изучение закономерностей развития природы, общества и человека — творческий процесс, который не поддается строгому планированию и количественному измерению. Поэтому следует отказаться от наукометрических показателей в оценке эффективности работы ученых и институтов как основного (а тем более единственного) критерия, используя количественные данные лишь в качестве дополнительных к экспертной оценке, и только в тех областях науки, в которых их целесообразность признана научным сообществом.

5. Финансирование работ в области фундаментальной науки должно быть существенно увеличено. Кроме того, чтобы повысить репутацию научной профессии и сделать ее привлекательной для молодежи, требуется обеспечение разнообразия условий для свободной научной деятельности, включая исследовательскую аспирантуру, научную мобильность и отсутствие бюрократического давления.

Клуб 1 июля