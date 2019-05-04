На древней стеле обнаружили имя библейского царя

Тель-Авив, Израиль, , 05:15 — REGNUM Библейский царь Балак может оказаться реальной исторической личностью. Так считают израильские исследователи, предложившие новое прочтение текста на знаменитой стеле царя Меша, датированной IX веком до н.э., сообщает Phys.org.

Базальтовая плита, также известная как Моавитский камень, повествует о правлении моавского царя Меша. Специалисты Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман по-новому расшифровали надпись и предположили, что «Дом Давида» следует перевести как «Балак».

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Правитель по имени Балак четырежды упоминается в Библии, однако свидетельств его реального существования до сих пор не было найдено. Первым таким доказательством может стать стела Меша, если предложенный перевод окажется верным.

Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании. Плита находится в Лувре.

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