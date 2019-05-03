Пекин, Китай, , 16:18 — REGNUM

Эксперимент, проведённый учёными из КНР, выявил в тканях ракообразных, обитающих в Марианской впадине, наличие радиоактивных частиц. Об этом 8 апреля сообщило издание Geophysical Research Letters.

Исследование было проведено сотрудниками Китайской академии наук. Объектом для изучения стали ракообразные, живущие в разных местах Земли. Их выловили на значительных глубинах в Марианской, Муссавской и Новой Британской впадинах.

В тканях их тел был обнаружен углерод-14, распространение которого исследователи связывают с серией испытаний атомного оружия, проведённых различными государствами в период с 1945 по 1963 годы.

Обнаружение данного элемента стало неожиданностью, поскольку учёные предполагали, что на значительных глубинах данного вещества нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сотрудники Института ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского государственного университета обнаружили радиоактивный углерод в годичных кольцах сосны, выросшей в новосибирском Академгородке. Его появление связывают наземными испытаниями ядерного оружия в США.