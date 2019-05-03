Образцы грунта с астероида Итокава при обследовании оказались богаты водой

Тусон, США, , 15:40 — REGNUM Исследование образцов грунта, взятых на астероиде Итокава, проведённое сотрудниками Университета Аризоны, дало возможность обнаружить в них следы воды, 2 мая сообщило издание New Atlas.

Образцы грунта, ставшие объектом изучения, были собраны в 2010 году зондом «Хаябуса-1», на астероиде Итокава, чей диаметр составляет 20 км, а возраст — около 4,64 млрд лет.

При изучении образцов был использован вторичный ионный масс-спектрометр (NanoSIMS), что дало возможность обнаружить минерал пироксен, в кристаллической структуре которого содержится вода. Поскольку пироксен найден в двух образцах из пяти, учёные сделали вывод, что, несмотря на постоянные потери воды вследствие воздействия космического излучения, её на Итокаве довольно много.

Данный факт, по мнению авторов публикации, является подтверждением гипотезы, согласно которой вода, присутствующая на Земле, занесена с астероидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обследованный зондом «Хаябуса-2»

астероид Рюгу также содержит минералы, с компонентами воды — атомами кислорода и водорода.

Читайте ранее в этом сюжете: На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды