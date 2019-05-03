Бонн, Германия, , 14:20 — REGNUM

Исследование куска янтаря, с застывшей в нём многоножкой, позволило открыть новый подотряд этих членистоногих, 2 мая сообщило издание ZooKeys.

Данное живое существо обитало на территории современной Мьянмы около 99 миллионов лет назад. Оно находилось в куске янтаря, добытом в месторождении, разрабатываемом с 18 века. Изучением янтаря, переданного коллекционером, занялся международный коллектив, куда вошли сотрудники германского Зоологического музея Александра Кенига учёные Томас Везенер и Лейф Мориц, а также представитель болгарского Национального музея естественной истории Павел Стоев. Для получения трёхмерного изображения многоножки были использованы микроскоп и компьютерный рентгеновский томограф.

Многоножки одними из первых выбрались на сушу 420 миллионов лет назад. На сегодняшний день известно 11 тыс. видов этих животных. Однако, по предположениям исследователей, в природе может обитать ещё от 20 до 80 тыс. видов многоножек, неизвестных науке. Самке многоножки, размером 8,2 миллиметра, дали название Burmanopetalum inexpectatum, Морфологические особенности указывают на её принадлежность к отряду Callipodida, однако ни к одному из известных подотрядов этого отряда она не могла быть отнесена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные КНР начали исследования пауков, заключённых в кусках янтаря, добытых на территории Мьянмы. Данные особи, по мнению китайских исследователей, смогут заполнить пробелы в представлениях об эволюции пауков.