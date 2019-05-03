Гватемала, Гватемала, , 12:54 — REGNUM

В Гватемале на месте древнего города Ольмуль группа исследователей обнаружила скелеты мужчины и женщины, которые были королями индейского племени майя. По их оценкам, «возраст» останков составляет примерно 1,5 тыс. лет. Об этом сообщило мексиканское агентство Televisa.

«Мы практически уверены в том, что это король, поскольку у нас есть ваза с именем короля, правившего городом поблизости», — заявил археолог Франсиско Эстрада-Бельи. Он добавил, что у индейцев майя вазами могли владеть только монархи.

Рядом с останками королей были найдены череп ребёнка, вероятно, принесённого в жертву, и несколько ценных артефактов, что даёт основания говорить об особом статусе пары, чьи останки были обнаружены.