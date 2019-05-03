Учёные: Процесс распада биоразлагаемых пакетов оказался очень долгим

Плимут, Великобритания, , 12:34 — REGNUM Результаты опытов, проведённых в Великобритании, свидетельствуют, что так называемые биоразлагаемые пакеты в течение трёх лет не разлагаются в природных условиях, сообщило 28 апреля издание Environmental Science & Technology.

Тестирование упаковок, в составе которых должны присутствовать особые компоненты, способствующие их ускоренному разложению, было проведено сотрудниками Плимутского университета.

Тесты, в которых изучались свойства продукции разных производителей, предполагали пребывание изделий в почве и морской воде.

Серия опытов показала, что на протяжении трёх лет пакеты, призванные заменить пластиковые, и, предлагаемые в качестве экологически безопасной упаковочной продукции, не утратили своей прочности. Из всей линейки биоразлагаемых пакетов только так называемые компостируемые пакеты распались после трёхмесячного пребывания в водной среде, однако специалисты на уверены в безвредности для окружающей среды продуктов разложения этого вида упаковочной тары, и настаивают на продолжении опытов. Кроме того, пакеты, которые предполагается превращать в компост, не распались в почве на протяжении 27 месяцев.

По мнению исследователей, проблема заключается в том, что распад пакетов должен происходить под влиянием микроорганизмов, а это не всегда является возможным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году обществом защиты прав потребителей «Общественный контроль» в Чертановский районный суд Москвы был направлен иск, содержавший требование остановить работу одной из российских компаний, производящих псевдо-биоразлагаемые пакеты для мусора.

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