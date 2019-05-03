Найден способ подчинения осой паука

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Исследование, проведённое учёными США, позволило обнаружить у ос, паразитирующих на пауках, механизм контроля их поведения, сообщило 30 апреля издание New Atlas

Работа была проведена сотрудниками Смитсоновского института тропических исследований, находящегося в Вашингтоне. Научные опыты, объектом которых стали осы Pimplinae, дали возможность понять механизм, при помощи которого данное насекомое изменяет поведения пауков, становящихся кормом для личинок ос.

Согласно данным, полученным учёными, при укусе оса вводит своей жертве вещество экдизон, под влиянием которого паук начинает готовиться к линьке и принимается плести защитный кокон, в котором остается один на один с личинкой осы. Личинка, вылупившись, сьедает паука, и под защитой паутинного кокона дозревает до состояния зрелого насекомого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из Бразилии и США синтезировали из яда осы антибиотики, которые не токсичны для клеток организма человека.

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