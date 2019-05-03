Биолог: меню современного северного оленя — это водоросли вместо ягеля

Лонгйир, Норвегия, , 10:37 — REGNUM Рацион северных оленей, живущих на островах архипелага Шпицберген, меняется в связи с климатическими изменениями, заявили норвежские учёные, 28 апреля сообщило издание Science Alert.

Изменение характера осадков, выпадающих в арктических районах, заставляет виды, обитающие в данном регионе, приспосабливаться к новым условиям. Большое количество дождей приводит к тому, что пастбища, служившие источником пропитания для северных оленей, оказались покрыты вместо слоя снега коркой льда, ставшей для животных неодолимой преградой. Невозможность добраться до привычной пищи вынудила переходить на новые виды корма. В данный момент для оленей на островах Шпицбергена доступным пищевым ресурсом стали морские водоросли.

По словам ведущего наблюдение сотрудника Норвежского университета науки и техники биолога Браге Бремсета Хансена: «Похоже, они не могут поддерживать себя на морских водорослях».

Непривычный корм оказался малокалорийным, он вызывает у животных диарею. На сегодняшний день вес взрослого северного оленя составляет 48 кг это на 20 кг меньше, стандартного веса представителей этого вида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM международная группа учёных пришла к выводу, что под воздействием климатических изменений ареалы обитания морских животных сокращаются в два раза быстрее, чем ареалы обитания сухопутных животных.

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