Найдены останки самого древнего жителя Тибета

Лхаса, Китай, , 08:34 — REGNUM Исследование останков предпринятое палеогенетиками позволило опредедилить самых древних жителей Тибета, 1 мая сообщило издание Nature.

Сотрудники Института эволюционной антропологии, расположенного в городе Лейпциг, провели исследование костных останков, обнаруженных в 1980 на территории китайской провинции Ганьсу, в южной части уезда Сяхэ. Объектом для изучения стал фрагмент челюсти найденный в пещере Байшья тибетским монахом.

Находка некоторое время находилась в месте, где где хранятся материальные свидетельства относящиеся к жизни человека, который считается местной реинкарнацией Будды. Затем челюсть была передана сотрудникам университета Ланьчжоу.

Фрагмент челюсти на сегодняшний день остаётся единственным образцом костных останков, обнаруженным в данном месте. Однако учёным удалось найти в большом количестве кости животных со следами обработки и орудия труда. Находки относятся к периоду, отстающему от современности на 165 тысяч лет.

Исследование показало что костные фрагменты не сохранили генетического материала, позволяющего идентифицировать жителей пещеры. Однако набор белков, обнаруженный в зубах наиболее древних обитателей Тибета, оказался уникальным. Данное сочетание не характерно ни для обезьян, ни для кроманьонцев, ни для для неандертальцев. Согласно выводам палеогенетиков, кости, найденные в пещере, принадлежали так называемому «денисовскому человеку». Этот вид был впервые обнаружен на Алтае в Денисовой пещере. Официально об открытии объявил в 2010 году известный палеогенетик Сванте Паабо.

Учёные предполагают, что это был либо генетически «чистокровный» денисовец, либо потомок брачного союза между Homo neanderthalensis и Homo altaensis.

Как заявил представитель Института эволюционной антропологии в Лейпциге Жан-Жак Ублин: «До настоящего времени их кости находили только в российской Денисовой пещере». Хотя в древности представители этого вида населяли обширные территории, по словам Жан-Жака Ублина: «Следы ДНК денисовцев можно найти в геномах современных народов Азии, Австралии и Меланезии, что говорит об их чрезвычайно широкой распространённости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году, согласно информации поступившей от сотрудников Института археологии и сохранения культурных реликвий Тибетского автономного района КНР, был обнаружен погребальный комплекс, включающий в себя 13 могил. Погребения датируются периодом от 1,8 до 2,7 тыс. лет назад.

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