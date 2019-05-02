Астрономы проработали сценарии противодействия угрозе падения астероидов

Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Вопросы противодействия угрозе столкновения Земли с потенциально опасными астероидами обсудили учёные на специальной конференции Международной академии астронавтики (IAA). Об этом сообщается на официальном портале IAA.

Международная общественная организация IAA, объединяющая экспертов, работающих в области космических исследований, была создана в 1960 году. В настоящее время академия насчитывает более тысячи членов, вице-президентом академии является профессор Академии военных наук Анатолий Перминов.

С 29 по 3 мая в Мэрилендском университете в Колледж-Парке (США) проходит специальная конференция IAA, посвящённая вопросам планетарной защиты. Сессия, прошедшая 30 апреля, была посвящена вопросам изучения астероида Апофис, который в 2029 году пройдёт в 40 тыс. км от Земли. Такие крупные астероиды (диаметр Апофиса примерно равен 325 метрам) проходят близко к Земле крайне редко, поэтому астрономы уже готовятся к изучению астероида. Отмечается, что среди предполагаемых проектов по изучению Апофиса, рассматривается возможность автоматическими космическими аппаратами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе доктор физико-математических наук Валерий Шувалов заявил, что астероид размером с Апофис при падении на Землю может полностью уничтожить многомиллионный город.