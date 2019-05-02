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Ученые установили связь между ожирением и уровнем употребления риса

Наука

Исследователи проанализировали данные, собранные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН

Токио, 2 мая 2019, 12:06 — REGNUM  Международная группа учёных установила, что ожирение существенно меньше распространено в странах с высоким уровнем употребления риса. Об этом сообщается в пресс-релизе Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO), опубликованном на портале EurekAlert!

EASO опубликовало предварительные результаты исследования, которое будет представлено на Европейском конгрессе по ожирению в Глазго.

Исследование было проведено на основе статистических данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Учёные обработали данные об уровне употребления риса и распространении ожирения в 136 странах.

Эти данные были проанализированы вместе с показателями уровня ВВП на душу населения, расходов на национальные системы здравоохранения, половозрастной структурой населения. Устойчивая обратная связь между распространением ожирения и уровнем употребления риса сохранилась после того, как были учтены все известные факторы риска.

«Наблюдаемые связи предполагают, что уровень ожирения является более низким в странах, которые едят рис в качестве основного продукта питания. Поэтому японская еда или азиатская диета на основе риса может помочь предотвратить ожирение», — отметила ведущий автор исследования профессор Томоко Имаи.

Авторы подчеркнули, что в их работе было установлено только наличие связи между уровнем употребления риса и распространением ожирения. Причины наличия этой связи должны быть изучены в последующих исследованиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что диагноз «ожирение» поставлен более чем 300 тыс. детей в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 300 тыс. детей в России страдают ожирением

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Научные исследования
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