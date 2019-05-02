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В Млечном Пути обнаружили звезду из другой галактики

Наука

Звезду обнаружили астрономы, работающие со спектроскопом LAMOST

В Млечном Пути обнаружили звезду из другой галактики
Млечный путь

Токио, 2 мая 2019, 08:53 — REGNUM  Группа астрономов из Китая и Японии обнаружила в нашей Галактике звезду, которая раньше входила в другую карликовую галактику. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Астрономической Обсерватории Японии.

Астрономы, работающие с крупнейшим спектроскопом LAMOST, расположенным в китайской провинции Хэбэй, обнаружили звезду J1124 + 4535. Первоначальные наблюдения показали, что содержание магния в составе этой звезды значительно ниже, чем у соседних звезд. Последующие наблюдения подтвердили низкое содержание магния, а также позволили выявить сравнительно высокий уровень европия. Подобное соотношение элементов в составе звезды является уникальным для Млечного Пути.

Астрономы предположили, что звезда J1124 + 4535 образовалась в ныне исчезнувшей галактике, которая впоследствии слилась с Млечным Путём.

Отметим, Млечный Путь взаимодействует с ближайшими галактиками. В частности, исследователи из Университета Питтсбурга предположили, что к образованию рукавов Млечного Пути может быть причастна Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце, которая несколько раз проходила через плоскость Млечного пути.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте астрономы рассчитали приблизительную массу Млечного Пути, основываясь на данных с телескопов «Гайя» и «Хаббл». Они пришли к выводу, что масса нашей галактики примерно в 1,5 трлн раз больше массы Солнца.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые сделали расчет примерной массы Млечного пути

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Астрономия
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