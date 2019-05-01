Семён Франк, Сталин и младоросс-разведчик

Андрей Мартынов, , 19:41 — REGNUM

Новый номер Ежегодника можно условно разделить на три блока.

Первый касается истории отечественной философии. В нем выделяются материалы, посвященные Семёну Франку. Татьяна Резвых пишет о его раннем (1898−1908) периоде творчества, формировании аксиологии.

«Франк укрепляется в мысли о наличии трансцендентной реальности за пределами противоположности субъекта и объекта. Это заставляет его всё критичнее относиться к идее человека как творца культуры».

Также в сборнике приводится ранее неизвестное письмо швейцарского протестантского богослова Фрица Либа Франку, подготовленное Владимиром Янценом. Оно служит дополнением к ранее уже опубликованным в Ежегоднике за 2001−2002 гг. письмам русского мыслителя Либу.

Послание позволяет лучше понять как материальное положение автора «Непостижимого» в эмиграции, так и степень вовлеченности самого Либа в культуру Русского зарубежья. Он, в частности, пишет:

«Что же до истории с деньгами, то мне очень бы хотелось попросить вас не беспокоиться об этом. Тем самым я хотел бы: a) освободить вас от половины еще оставшегося долга, б) отказаться от всякого процента».

Взамен Либ просил Франка написать для нас, для издаваемого им религиозно-философского журнала «Orient und Occident» статью. Одновременно редактор признается, как «наслаждается» в Париже встречами с Бердяевым, Булгаковым, Флоровским, Шестовым и другими философами.

Второй блок посвящен анализу идеологических практик позднего сталинизма и так называемой оттепели. Владимир и Марина Козловы отмечают, что

«поздний сталинизм был доведением до абсурда всей сталинской идеологической модели. Ей больше некуда было развиваться. Партийные энтузиасты оставались в меньшинстве, приспособленцы делали карьеру, молчаливое большинство — выжидало. Впереди был тупик насилия, уже не освященного «коммунистической правдой». Об этом ярко свидетельствовало перерождение «мягкой» борьбы с космополитизмом в дело «врачей-вредителей». С этой точки зрения хрущевская «санация», какими бы причинами она ни вызывалась, была неизбежным (во всяком случае, ожидаемым, возможным) последствием деградации позднего сталинизма».

Третий блок составили рецензии, из которых обращают на себя внимание отзывы Андрея Тесли на биографию Владимира Мещерского и Станислава Стремидловского на книгу Мирей Массип «Истина — дочь времени. Александр Казем-Бек и русская эмиграция на Западе». При всей значительности исследование о лидере младороссов так и не смогло ответить на вопросы, поставленные американской разведкой (русский эмигрант фигурировал в документах ЦРУ под именем Spider, то есть Паук) вскоре после его смерти (1977 г.): был ли Александр Казем-Бек похищен или стал перебежчиком в Россию? Являлся ли он иностранным шпионом?

Впрочем, философия и не должна отвечать на них. Ведь она лишь учит правильно задавать вопросы.