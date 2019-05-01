Новый способ скрининга противоопухолевых веществ предложен в России

Владивосток, , 15:58 — REGNUM Система выявления новых противоопухолевых веществ представлена российскими исследователями, 30 апреля сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Автором новой методики скрининга является студентка Школы биомедицины ДВФУ Валерия Михайлова. По словам разработчика, основным инструментом, помогающим обнаружить искомое вещество, являются особые клетки, специально созданные для данной цели.

В своем обычном состоянии эти клетки светятся зелёным светом, но при контакте с веществами, обладающими противоопухолевой активностью, свечение исчезает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является примером для других стран в деле лечения детских онкологических заболеваний. Успех в данной области обеспечен благодаря принятой в Российской Федерации системе стандартизации и централизации.