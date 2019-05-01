Музей-заповедник в Баку решено пополнить ещё одним объектом

Баку, , 15:33 — REGNUM Реставрация постройки, возведённой в конце XIVвека, начата на территории Азербайджана, 30 апреля сообщил информационный ресурс Большая Азия.

Обнаруженное в 2016 году азербайджанским археологом Идрисом Алиевым строение, находится на территории самой древней части города Баку, так называемом Ичери-шехер, на сегодняшний день являющимся Историко-архитектурным заповедником.

Подземная баня в тот исторический период играла особую роль, поскольку предназначалась не только для проведения гигиенических процедур. Согласно культурным нормам, принятым в это время на территории современного Азербайджана, это был досуговый центр, в стенах которого собирались представители разных слоёв общества.

Расположена постройка у крепостных стен, рядом расположен комплекс Домов бакинских ханов. При раскопках найдены монеты, относящиеся к периодам шамахинского и ширванского ханств, большое количество предметов обихода того времени — светильники и сломанные орудия труда. По окончании реставрационных работ древняя баня станет музеем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная группа учёных обнаружила район, где работали серебряные рудники, служившие источником богатства древнего государства Карфаген.

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