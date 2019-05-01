Уникальный гигантский вирус открыт в Японии

Токио, , 14:22 — REGNUM Вирус, неизвестный науке, обнаружен в одном из горячих источников Японии, 26 апреля сообщил сайт Токийского университета науки.

Открытый японскими учёными вид обладает гигантскими размерами и рядом уникальных черт. Данный экземпляр не представляет опасности для человека, он заражает амёб, относящихся к виду Acanthamoeba castellanii. Этот факт установлен сотрудником Токийского университета науки вирусологом Масахару Такемура и учёным из Киотского университета Хироюки Огата.

В процессе болезни простейшее превращается в цисту (временная форма существовния простейших) и покрывается твёрдой оболочкой — «окаменевает». В связи с данной особенностью обнаруженую неклеточную форму было решено назвать «медузавирус», по аналогии с мифологической Медузой Горгоной, способной превратить в камень.

В частности, в его геноме обнаружены белки, сходные с белками эукариотических организмов, к которым относятся растения, животные и люди.

На сегодняшний день исследователи не в состоянии объяснить наличие у данного неклеточного инфекционного агента гистонов белков, функция которых — удержание ДНК в ядре. Так как вирусы лишены ядра, то обнаружение гистонов остается загадкой.

Согласно версии, высказанной учёными, вирус и его «хозяин», оказывая воздействие друг на друга, начинают приобретать изменения и эволюционировать. Сходные процессы стали причиной появления у медузавируса черт, вирусам не свойственным.

По словам профессора Масахару Такемура: «Исследования геномики гигантского вируса указывают на то, что между медузавирусом и происхождением эукариотической жизни, вероятно, существует связь».

Более того, сотрудник Киотского университета доктор Генки Йошиква предположил, что ДНК-полимераза человека «вероятно, произошла от медузавируса или одного из его родственников».

Продолжая изучение вируса, учёные надеются получить информацию об особенностях эволюции более сложных живых существ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные науке вирусы в больших количествах были обнаружены в образцах океанской воды, собранных в различных районах Мирового океана экипажем океанографического судна Tara. На сегодня их количество возросло с 15 до 200 тысяч видов.

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