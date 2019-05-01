Физики обнаружили изотоп ксенона с рекордным периодом полураспада

Рим, , 13:21 — REGNUM Данные, собранные детектором тёмной материи XENON1T, позволили установить, что изотоп ксенона ксенон-124 является нуклидом с самым большим периодом полураспада. Исследование группы физиков, работающих с детектором XENON1T, опубликовано в журнале Nature.

Детектор XENON1T начал работу в подземной лаборатории Гран-Сассо (Италия) в 2014 году. В детектор было загружено 3,5 тонны сверхчистого жидкого ксенона. Проанализировав данные, собранные за несколько лет работы детектора, физики установили, что период полураспада ксенона-124 (время, в течение которого количество частиц исходного вещества уменьшится в среднем в два раза) составляет 18 секстиллионов лет (1021), а не 160 триллионов (1012), как считалось ранее.

Уточнённый период полураспада делает ксенон-124 самым стабильным из известных изотопов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле физики из США предложили использовать установку с переохлаждённой водой в качестве детектора частиц тёмной материи.

Читайте ранее в этом сюжете: В США предложили использовать «снежковую камеру» для поиска тёмной материи