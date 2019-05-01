Роскосмос представит модель российской лунной базы в Ле Бурже

Москва, , 13:21 — REGNUM Демонстрация макета российской лунной базы пройдёт в рамках аэрокосмического салона «Ле Бурже-2019», 1 мая сообщил сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

Ресурс опубликовал конкурсную документацию корпорации Роскосмос, содержащую информацию о том, что на аэрокосмическом салоне будет выставлен «макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций».

Помимо модели разрабатываемой станции, которая будет функционировать на поверхности естественного спутника Земли, посетители салона смогут ознакомиться с макетами космодрома Восточный, моделями ракет «Союз-2», «Союз-5» и «Протон», «Ангара» и различных спутников. Кроме того, будет демонстрироваться макет разработанной в рамках совместного российско-европейского проекта «ЕxoМars-2020» спускаемой платформы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудниками Университета Пердью начата работа по созданию уменьшенной копии автономной «космической базы».

Читайте ранее в этом сюжете: В Университете Пердью начата разработка обитаемого модуля для Марса