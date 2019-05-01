Создана программа, позволяющая изучать атмосферу других планет

Лондон, , 12:02 — REGNUM Анализ атмосферных явлений на Сатурне удалось с высокой точностью провести при помощи нейросети, созданной исследователями из США и Великобритании, 29 апреля сообщило издание Nature Astronomy.

Метод, предложенный сотрудником Университетского колледжа Лондона Инго Вальдманом и исследователем из Аризонского университета Кейтлин Гриффит, может стать альтернативой двум получившим на сегодняшний день способам изучения атмосферы других планет.

Традиционно при подобных исследованиях прибегают к определению спектральных особенностей при помощи сравнения потоков в разных спектральных каналах. Однако такой метод не даёт возможности получить точные данные. Второй часто используемый способ — это построение полноценных моделей переноса излучения, что является весьма трудоёмким.

Инго Вальдман и Кейтлин Гриффит предложили алгоритм, основанный на методах глубокого обучения — PlanetNet. Данная программа позволяет оценивать крупные и неоднородные участки атмосферы, локализовывать в пространстве детали и оценивать их спектральные характеристики.

В ходе тестовой проверки программа провела обработку данных, полученных с зонда «Кассини» в 2008 году, были успешно определены места бурь и прилегающие к ним районы, а также те участки, где атмосфера Сатурна оставалась спокойной.

По словам Инго Вальдмана, оценка данных, добытых космическими зондами, сопряжена с рядом трудностей, «классические подходы к их анализу обладают недостатками либо в плане точности извлекаемой информации, либо в плане затрачиваемого времени».

Однако применение нейросети PlanetNet предоставляет нам возможность анализировать атмосферные явления на больших площадях и с разных углов обзора, а также устанавливать новые взаимосвязи между формой особенностей и определяющими их физико-химическими свойствами».

В качестве очевидного успеха программы астрономы называют локализацию необычного облака, имеющего S-образную форму. Более того, PlanetNet сообщило, что данное явление часть гораздо более масштабного восходящего потока облаков, образованных замерзшим аммиаком.

Исследователи отметили, что нейросеть может идентифицировать отдельные участки внутри штормовой области, что даёт возможность изучить разные атмосферные слои.

В перспективе это поможет в анализе большого объёма информации и выявлении важных особенностей крупномасштабных явлений, наиболее интересных с научной точки зрения, феномены будут дополнительно изучены при помощи традиционных методов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно гипотезе, высказанной учёными из американского космического агентства NASA, необычная форма внутренних небольших спутников Сатурна является следствием аккреции частиц из колец и подповерхностных выбросов одного из спутников, носящего имя Энцелада.

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