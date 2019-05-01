Утренняя зарядка улучшает когнитивные способности людей в зрелом возрасте

Канберра, , 12:01 — REGNUM Группа учёных из Австралии провела исследование, показавшее, что утренние упражнения оказывают положительное влияние на когнитивные способности пожилых людей на протяжении всего дня. Исследование опубликовано в журнале British Journal of Sports Midicine.

Группа учёных под руководством Майкла Уиллера из Института сердца и диабета имени Бейкера провела исследование, в котором приняли участие 65 мужчин и женщин в возрасте от 55 до 80 лет. Добровольцы помогли исследователям изучить влияние различных моделей физической активности в течение дня на когнитивные способности.

На первом этапе исследования добровольцы не выполняли никаких физических упражнений ни утром, ни в течение 8-часового рабочего дня. На втором этапе участники исследования проводили занятие средней интенсивности на беговой дорожке перед началом работы. На третьем этапе к утренней зарядке добавились трёхминутные упражнения, выполняемые после каждого часа работы.

В течение дня участники исследования выполняли тесты, которые позволяли определить уровень когнитивных способностей, включая память и внимание.

Исследование показало, что при выполнении утренней зарядки (и на втором, и на третьем этапе) когнитивные способности в течение дня оказывались существенной выше, чем при отсутствии физической активности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, декабре 2018 года группа учёных под руководством Джеймса Блюменталя из Университета Дьюка представила результаты исследования, показавшего, что регулярная физическая активность препятствует ухудшению когнитивных способностей в зрелом возрасте.

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