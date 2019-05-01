Новосибирцам пригрозили увеличенными штрафами за костры в лесах

Новосибирск, , 10:46 — REGNUM Минприроды Новосибирской области предупредило жителей региона об увеличенных штрафах, которые грозят нарушителям правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что особый противопожарный режим установлен в Новосибирской области с 1 по 12 мая.

Минприроды призывает новосибирцев на майские праздники не разводить костры в лесах.

«Чаще всего весенние лесные пожары связаны с неосторожным обращением людей с огнём, нарушением правил пожарной безопасности в лесах во время отдыха, проведением полевых работ, сжиганием на дачных и приусадебных участках мусора и сухой листвы», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима может обернуться административным штрафом — для граждан до пяти тысяч рублей, должностных лиц до сорока тысяч рублей, юридических лиц до пятисот тысяч рублей. По сравнению со штрафами, действующими в пожароопасный сезон, штрафы увеличены практически вдвое, отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим ранее был установлен и на территории города Новосибирска.

С 19 апреля пожароопасный сезон был установлен на территории 15 районов области и в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в наукограде Кольцово; с 22 апреля на территории ещё 13 районов; с 26 апреля на территории Кыштовского и Северного районов. На предупреждение и тушение лесных пожаров на территории Новосибирской области в предстоящем сезоне будет направлено более 115 млн рублей — за счёт средств областного и федерального бюджетов, а также лесопользователей

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С начала пожароопасного сезона в регионе составлено уже более 160 административных протоколов за палы травы, разведение костров и неочистку территории от сгораемого мусора и сухой растительности.

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