Премьер-министр Танзании открыл лабораторию в отрасли атомной энергетики

Аруша, Танзания, , 11:05 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива открыл современную лабораторию при танзанийской комиссии по исследованию атомной энергии, передает газета Mtanzania.

По информации издания, строительство лаборатории в городе Аруша стоило 2,3 миллиардов танзанийских шиллингов (около одного миллиона долларов США).

Премьер-министр призвал студентов, институты и организации использовать лабораторию для продвижения танзанийской науки.

«Правительство построило эту лабораторию, чтобы гарантировать безопасность жителей перед угрозой, которую представляет собой атомная энергетика. Мы благодарим президента Джона Магуфули за осуществление строительства. Лаборатория такого уровня — первая в Восточноафриканском сообществе и на всем африканском континенте», — подчеркнул Маджалива.

Премьер-министр использовал эту возможность, чтобы объявить об открытии встречи специалистов по атомной энергетике из стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК).

Встреча состоится в международном конференц-центре города Аруша.