Источник финансовой мощи Карфагена найден по следам свинцовых загрязнений

Исследование, проведенное международной группой учёных, позволило обнаружить источники богатства древнего государства Карфаген, 29 апреля сообщило издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Коллектив исследователей под руководством сотрудника Лионского университета Юго Делиля, в который вошли представители Франции, Бельгии, Великобритании, провел работу по выявлению источника финансирования армии государства Корфаген с 264—146 годах до н. э., ведшего войны с Древним Римом. Данные войны получили название пунических.

Неудачный для карфагенян исход военного противостояния в первых двух конфликтах привел к утрате территорий, где находились месторождения серебра, источника богатства для данного государства.

Однако Карфаген, находившийся в Северной Африке, продолжал процветать и содержал большую наёмную армию, пока в ходе третьей военной кампании не был разгромлен римлянами окончательно.

Исследователей заинтересовали источники финансовых поступлений. В казну данного государства в тот период, когда контроль над серебряными рудниками на территории Сицилии, Сардинии и Иберийского полуострова, бывших когда-то владениями карфагенян, перешёл к римлянам.

Исследователи предположили, что для Карфагена, располагавшегося на землях современного Туниса, единственный доступный источник драгоценного металла должен находится в Северной Африке.

Поскольку в тот исторический период серебро выплавлялось из галенита, сульфида свинца, учёные занялись поиском мест свинцовых загрязнений в тех районах, которые контролировало древнее государство.

Целью поиска стали изотопы свинца, была проанализирована их концентрация и соотношение которых проанализировали в отложениях реки Меджерды, протекающей в Тунисе. Слои, датировка которых совпадала с периодом между второй и третьей пуническими войнами.

Предположение учёных подтвердилось, в пробах, взятых в окрестностях основанного в глубокой древности (около 1100 года до нашей эры) города Утика и расположенного поблизости от Карфагена, была найдена повышенная концентрация свинца.

Исследователи предполагают, что добыча серебра осуществлась в бассейне реки Меджерды. В этом районе находились месторождения Джебба и Киббауча, где добыча руды велась до начала IX века.

