Профессора из Нигерии будут преподавать в вузах Уганды – СМИ

Кампала, , 08:51 — REGNUM Верховная комиссия Нигерии в Кампале направила 76 нигерийских профессоров в ответ на запрос правительства Уганды по развитию потенциала четырех ведущих университетов страны, передает Daily Monitor Uganda.

Обращаясь к журналистам в главном здании Верховной комиссии 26 апреля, директор программы технической поддержки при министерстве иностранных дел Нигерии Лоуэлл Баппа заявил, что профессора прибыли по нигерийской программе сотрудничества в области технической поддержки. С помощью этой программы Нигерия направляет специалистов в страны Африки, Океании и Карибского бассейна, чтобы развивать научное знание в тех сферах, в которых в принимающих странах не хватает специалистов.

Глава Верховной Комиссии Нигерии в Кампале Арохо Джером сообщил, что специалисты были направлены в Исламский университет Уганды, Международный университет Кампалы, Университет епископа Стюарта и университет Кабале.

«Некоторым из этих университетов не хватает деканов факультетов. Наши преподаватели прибыли, чтобы временно исполнять обязанности деканов факультетов с целью создания местных кадров по своему отъезду. В Международном университете Кампалы наш профессор основал первую юридическую клинику в Восточной и Центральной Африке, которая собирает в одном месте всех специалистов в данной сфере для обсуждения решений различных юридических проблем», — сообщил Джером.